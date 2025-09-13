Braderie du Secours Populaire Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Saint-Junien

Braderie du Secours Populaire

Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

À vos paniers et à vos bonnes affaires ! Le Secours Populaire de Saint-Junien vous donne rendez-vous pour sa grande braderie, l’occasion idéale de chiner dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Sur les stands, un véritable déballage géant vous attend vêtements pour toute la famille, chaussures, livres d’occasion à petits prix, vaisselle, bibelots, décoration pour la maison, jouets pour les enfants et bien d’autres trouvailles encore.

Que vous soyez à la recherche de la perle rare, d’un coup de cœur inattendu ou simplement d’un bon moment à partager, cette braderie est faite pour vous. En plus de faire de jolies découvertes, vos achats permettront de soutenir les actions solidaires menées localement par le Secours Populaire.

Alors, venez flâner, fouiller, échanger le sourire aux lèvres et profiter de cette atmosphère simple et généreuse. .

Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 03 13

