Braderie du Ski et de la Glisse TARBES Tarbes vendredi 7 novembre 2025.
Venez profiter des meilleurs bons plans pour vous équiper !
Nos professionnels de la montagne seront présents pour vous proposer leur stock de matériel de sport d’hiver à prix bradés.
HORAIRES D’OUVERTURE
Vente privée vendredi soir 18h à 21h
Samedi 10h à 20h
Dimanche 10h à 19h
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Come and take advantage of the best deals on equipment!
Our mountain professionals will be on hand to offer you their stock of winter sports equipment at bargain prices.
OPENING HOURS
Private sale Friday evening: 6pm to 9pm
Saturday: 10am to 8pm
Sunday: 10am to 7pm
German :
Kommen Sie und profitieren Sie von den besten Schnäppchen, um sich auszurüsten!
Unsere Bergsportprofis werden anwesend sein, um Ihnen ihren Bestand an Wintersportausrüstung zu Schnäppchenpreisen anzubieten.
ÖFFNUNGSZEITEN
Privatverkauf Freitagabend: 18 bis 21 Uhr
Samstag: 10h bis 20h
Sonntag: 10h bis 19h
Italiano :
Venite ad approfittare delle migliori offerte sull’attrezzatura!
I nostri professionisti della montagna saranno a disposizione per offrirvi il loro stock di attrezzature per gli sport invernali a prezzi stracciati.
ORARI DI APERTURA
Vendita privata venerdì sera: dalle 18.00 alle 21.00
Sabato: dalle 10.00 alle 20.00
Domenica: dalle 10 alle 19
Espanol :
Venga y aprovéchese de las mejores ofertas en material
Nuestros profesionales de la montaña estarán a tu disposición para ofrecerte su stock de material de deportes de invierno a precios de ganga.
HORARIO DE APERTURA
Venta privada viernes por la tarde: de 18:00 a 21:00 h
Sábado: de 10:00 a 20:00
Domingo: de 10:00 a 19:00
