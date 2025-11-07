Braderie du Ski et de la Glisse TARBES Tarbes

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Venez profiter des meilleurs bons plans pour vous équiper !

Nos professionnels de la montagne seront présents pour vous proposer leur stock de matériel de sport d’hiver à prix bradés.

HORAIRES D’OUVERTURE

Vente privée vendredi soir 18h à 21h

Samedi 10h à 20h

Dimanche 10h à 19h

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and take advantage of the best deals on equipment!

Our mountain professionals will be on hand to offer you their stock of winter sports equipment at bargain prices.

OPENING HOURS

Private sale Friday evening: 6pm to 9pm

Saturday: 10am to 8pm

Sunday: 10am to 7pm

German :

Kommen Sie und profitieren Sie von den besten Schnäppchen, um sich auszurüsten!

Unsere Bergsportprofis werden anwesend sein, um Ihnen ihren Bestand an Wintersportausrüstung zu Schnäppchenpreisen anzubieten.

ÖFFNUNGSZEITEN

Privatverkauf Freitagabend: 18 bis 21 Uhr

Samstag: 10h bis 20h

Sonntag: 10h bis 19h

Italiano :

Venite ad approfittare delle migliori offerte sull’attrezzatura!

I nostri professionisti della montagna saranno a disposizione per offrirvi il loro stock di attrezzature per gli sport invernali a prezzi stracciati.

ORARI DI APERTURA

Vendita privata venerdì sera: dalle 18.00 alle 21.00

Sabato: dalle 10.00 alle 20.00

Domenica: dalle 10 alle 19

Espanol :

Venga y aprovéchese de las mejores ofertas en material

Nuestros profesionales de la montaña estarán a tu disposición para ofrecerte su stock de material de deportes de invierno a precios de ganga.

HORARIO DE APERTURA

Venta privada viernes por la tarde: de 18:00 a 21:00 h

Sábado: de 10:00 a 20:00

Domingo: de 10:00 a 19:00

