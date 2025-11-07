Braderie du Tache Papier Tache Papier Dijon

Braderie du Tache Papier

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Chiner, papoter, découvrir, imprimer, partager… pendant trois jours, le Tache Papier ouvre grand ses portes pour un beau week-end de rencontres entre passionné·es d’images, de papier et d’encre.

Affiches, estampes, livres, fanzines, cartes, tirages d’art…

Venez fouiller parmi les trésors imprimés de l’atelier, rencontrer les artistes de la région et échanger autour des techniques d’impression artisanales qui font battre le cœur de notre collectif.

Au-delà de simples ventes c’est une invitation à venir vivre l’atelier autrement, à échanger, à découvrir et à imprimer ensemble !

AU PROGRAMME

• Des ateliers flash, pour découvrir l’impression artisanale

• Des réductions et un coin “prix libres”, pour repartir avec vos créations coup de coeur

• Des rencontres avec les artistes invité·es Florian Labaye • Nathalie Nano • Julian Lagoutte • Louison Jouffrey • OJO • Félix Pommier • Lison Barrier .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 coucou@letachepapier.fr

