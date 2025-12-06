Braderie du Téléthon La Source Le Bouscat

Braderie du Téléthon Samedi 6 décembre, 10h00, 14h00 La Source Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T13:00:00

Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T18:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tous les documents “pilonnés” par les bibliothécaires seront vendus au prix unique de 1 euro chaque document en faveur de la recherche médicale pour les maladies orphelines. téléthon vente