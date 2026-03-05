Braderie du Vendredi Saint Bouzonville

Braderie du Vendredi Saint

La traditionnelle Braderie du Vendredi Saint de Bouzonville est de retour !

Chaque année, la Braderie du Vendredi à Bouzonville rassemble 400 marchands et des milliers de visiteurs français et allemands dans les rues de Bouzonville !

Venez nombreux à ce rendez-vous incontournable du week-end de Pâques !Tout public

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

Bouzonville’s traditional Good Friday Braderie is back!

Every year, Bouzonville’s Braderie du Vendredi brings together 400 merchants and thousands of French and German visitors in the streets of Bouzonville!

Come one, come all to this not-to-be-missed Easter weekend event!

