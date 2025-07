Braderie du Vestiaire Solidaire Centre commerciale Les Arcades Portes-lès-Valence

Braderie du Vestiaire Solidaire

Centre commerciale Les Arcades 8 Place du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence Drôme

Début : Mardi 2025-09-02

fin : 2025-09-02

2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11

Vous avez envie de trouver des vêtements pour hommes, femmes et enfants sans vous ruiner ? La braderie du Vestiaire solidaire n’attend que vous ! Tous les vêtements sont à 1 € !

Centre commerciale Les Arcades 8 Place du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 50 ccas@mairie-plv.fr

English :

Would you like to find clothes for men, women and children without breaking the bank? The Vestiaire solidaire sale is just waiting for you! All clothes are 1 ? !

German :

Sie möchten Kleidung für Männer, Frauen und Kinder finden, ohne sich dabei zu ruinieren? Die Braderie des Vestiaire solidaire wartet nur auf Sie! Alle Kleidungsstücke kosten nur 1 ?

Italiano :

Volete trovare abiti per uomo, donna e bambino senza spendere troppo? Il mercato delle pulci Vestiaire Solidaire vi aspetta! Tutti i vestiti sono a 1 euro!

Espanol :

¿Le gustaría encontrar ropa para hombre, mujer y niño sin arruinarse? ¡El mercadillo Vestiaire Solidaire te está esperando! Todas las prendas cuestan 1 ?

