Braderie Emmaüs

2 impasse Paul Billy Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

À vos agendas ! Braderie Emmaüs le 8 et 9 Novembre 2025 !

Venez chiner vos meubles, vaisselles, vêtements… grâce à l’Association Emmaüs Thouars-Parthenay !

2 impasse Paul Billy Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 12 emmaus.thouars79@gmail.com

English : Braderie Emmaüs

Emmaus solidarity sale. You can find furniture, books, clothes, dishes and knick-knacks at kg…. And many other things.

German : Braderie Emmaüs

Solidaritätsverkauf von Emmaus. Unter kg…. können Sie Möbel, Bücher, Kleidung, Geschirr und Krimskrams finden. Und viele andere Dinge.

Italiano :

Segnate i vostri calendari! Mercatino delle pulci di Emmaüs l’8 e il 9 novembre 2025!

Venite a contrattare i vostri mobili, stoviglie, vestiti… grazie all’Associazione Emmaüs Thouars-Parthenay!

Espanol : Braderie Emmaüs

Venta solidaria de Emaús. Puedes encontrar muebles, libros, ropa, vajillas y cachivaches en kg…. Y mucho más.

L’événement Braderie Emmaüs Thouars a été mis à jour le 2025-10-28 par Maison du Thouarsais