Braderie Emmaüs Thouars
Braderie Emmaüs Thouars samedi 8 novembre 2025.
Braderie Emmaüs
2 impasse Paul Billy Thouars Deux-Sèvres
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
À vos agendas ! Braderie Emmaüs le 8 et 9 Novembre 2025 !
Venez chiner vos meubles, vaisselles, vêtements… grâce à l’Association Emmaüs Thouars-Parthenay !
2 impasse Paul Billy Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 12 emmaus.thouars79@gmail.com
English : Braderie Emmaüs
Emmaus solidarity sale. You can find furniture, books, clothes, dishes and knick-knacks at kg…. And many other things.
German : Braderie Emmaüs
Solidaritätsverkauf von Emmaus. Unter kg…. können Sie Möbel, Bücher, Kleidung, Geschirr und Krimskrams finden. Und viele andere Dinge.
Italiano :
Segnate i vostri calendari! Mercatino delle pulci di Emmaüs l’8 e il 9 novembre 2025!
Venite a contrattare i vostri mobili, stoviglie, vestiti… grazie all’Associazione Emmaüs Thouars-Parthenay!
Espanol : Braderie Emmaüs
Venta solidaria de Emaús. Puedes encontrar muebles, libros, ropa, vajillas y cachivaches en kg…. Y mucho más.
