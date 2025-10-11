BRADERIE ENFANT AUTOMNE/HIVER LA RÉCRÉ Villeveyrac

BRADERIE ENFANT AUTOMNE/HIVER LA RÉCRÉ Villeveyrac samedi 11 octobre 2025.

BRADERIE ENFANT AUTOMNE/HIVER LA RÉCRÉ

Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-10-11 to 2025-10-12

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

L’association La Récré organise une grande braderie entièrement dédiée à l’univers de l’enfant.Vous y trouverez des vêtements à prix mini, des livres, des jouets et du matériel de puériculture.C’est l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux objets et en partageant un moment convivial en famille.

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie larecrevilleveyrac@yahoo.fr

English :

The association La Récré is organizing a big flea market entirely dedicated to the world of children. You’ll find clothes at mini prices, books, toys and childcare equipment. It’s the ideal opportunity to make good bargains while giving a second life to objects and sharing a convivial moment with the family.

German :

Der Verein La Récré organisiert einen großen Flohmarkt, der ganz der Welt der Kinder gewidmet ist.Hier finden Sie Kleidung zu Minipreisen, Bücher, Spielzeug und Babyausstattung.Es ist die ideale Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und gleichzeitig Gegenständen ein zweites Leben zu geben und einen gemütlichen Moment mit der Familie zu teilen.

Italiano :

L’associazione La Récré organizza un grande mercatino dell’usato interamente dedicato al mondo dei bambini. Troverete vestiti a prezzi mini, libri, giocattoli e attrezzature per l’infanzia. È l’occasione ideale per fare buoni affari, dando una seconda vita agli oggetti e condividendo un momento conviviale con la famiglia.

Espanol :

La asociación La Récré organiza un gran mercadillo dedicado íntegramente al mundo de los niños. Encontrará ropa a precios mini, libros, juguetes y material de puericultura. Es la ocasión ideal para hacer buenos negocios mientras se da una segunda vida a los objetos y se comparte un momento de convivencia en familia.

