Braderie éphémère solidaire place de la halle Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

Braderie éphémère solidaire

place de la halle la Grenette Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les bénévoles de la Croix-Rouge organisent une braderie éphémère solidaire. Objectif de la journée permettre au plus grand nombre de se faire plaisir à petits

prix (au plus cher 25% du prix en magasin, même pour les articles neufs), en

offrant une seconde vie à ces textiles & objets, tout en participant au financement

de nos activités locales (action sociale, secourisme, urgence).

Gaufres et boissons chaudes également à vendre. .

place de la halle la Grenette Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 13 15 ul.hautjura@croix-rouge.fr

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English : Braderie éphémère solidaire

L’événement Braderie éphémère solidaire Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE