UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Claude

Braderie éphémère solidaire place de la halle Saint-Claude

dimanche 13 septembre 2026 · place de la halle · Saint-Claude

Braderie éphémère solidaire place de la halle Saint-Claude

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
place de la halle
Adresse
la Grenette
Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Claude

Braderie éphémère solidaire

place de la halle la Grenette Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Les bénévoles de la Croix-Rouge organisent une braderie éphémère solidaire. Objectif de la journée permettre au plus grand nombre de se faire plaisir à petits
prix (au plus cher 25% du prix en magasin, même pour les articles neufs), en
offrant une seconde vie à ces textiles & objets, tout en participant au financement
de nos activités locales (action sociale, secourisme, urgence).
Gaufres et boissons chaudes également à vendre.   .

place de la halle la Grenette Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 13 15  ul.hautjura@croix-rouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie éphémère solidaire

L’événement Braderie éphémère solidaire Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

À voir aussi à Saint-Claude (Jura)