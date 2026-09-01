Braderie éphémère solidaire place de la halle Saint-Claude
dimanche 13 septembre 2026 · place de la halle · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Braderie éphémère solidaire
place de la halle la Grenette Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les bénévoles de la Croix-Rouge organisent une braderie éphémère solidaire. Objectif de la journée permettre au plus grand nombre de se faire plaisir à petits
prix (au plus cher 25% du prix en magasin, même pour les articles neufs), en
offrant une seconde vie à ces textiles & objets, tout en participant au financement
de nos activités locales (action sociale, secourisme, urgence).
Gaufres et boissons chaudes également à vendre. .
place de la halle la Grenette Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 13 15 ul.hautjura@croix-rouge.fr
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English : Braderie éphémère solidaire
L’événement Braderie éphémère solidaire Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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