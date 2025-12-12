Braderie et Marché de Noël Ça Circule Oradour-sur-Vayres
Ça Circule La Monnerie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez dénicher de jolis présents, qu’ils soient seconde main ou des produits locaux ou issus de l’artisanat local. Un atelier créatif sera également proposé de 14h à 15h30. .
Ça Circule La Monnerie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 30 ca-circule@ouvaton.org
