Braderie et repas à Sussat Sussat

Cœur de village Sussat Allier

Venez nombreux à la braderie et au repas à Sussat !

Dès 9h, chinez à la braderie. À 19h30, savourez un menu gourmand (cochonnaille, salades, fromage, tiramisu) pour 20€.

Réservez votre place avant le 16 septembre.

Cœur de village Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75

English :

Come one, come all to the flea market and meal in Sussat!

From 9 a.m., bargain-hunt at the braderie. At 7.30pm, enjoy a gourmet menu (cochonnaille, salads, cheese, tiramisu) for 20?

Reserve your place before September 16.

German :

Kommen Sie zahlreich zur Braderie und zum Essen in Sussat!

Ab 9 Uhr können Sie auf dem Flohmarkt stöbern. Um 19:30 Uhr können Sie ein Feinschmeckermenü (Spanferkel, Salate, Käse, Tiramisu) für 20? genießen.

Reservieren Sie Ihren Platz bis zum 16. September.

Italiano :

Venite tutti al mercatino delle pulci e al pranzo di Sussat!

Dalle 9 del mattino, potrete contrattare al mercato delle pulci. Alle 19.30, godetevi un menu gourmet (cochonnaille, insalate, formaggi, tiramisù) per 20?

Prenotate il vostro posto entro il 16 settembre.

Espanol :

Venid todos al mercadillo y a la comida en Sussat

A partir de las 9 h, podrá regatear en el rastro. A las 19.30 h, disfrute de un menú gastronómico (cochonnaille, ensaladas, queso, tiramisú) por 20?

Reserve su plaza antes del 16 de septiembre.

