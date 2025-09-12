Braderie et vide-greniers à Figeac Figeac
Braderie et vide-greniers à Figeac Figeac vendredi 12 septembre 2025.
Braderie et vide-greniers à Figeac
centre ville de Figeac Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Pour la première fois, Figeac Cœur de Vie et le Comite Des Fêtes Figeac s’unissent pour vous proposer un événement au cœur de Figeac ! Une grande braderie organisée par les commerçant de Figeac Cœur de Vie et un grand vide-greniers organisé par le comité des fête de Figeac ! Trois jours, deux évènements, la ville en ébullition !
Pour la première fois, Figeac Cœur de Vie et le Comite Des Fêtes Figeac s’unissent pour vous proposer un événement au cœur de Figeac ! Une grande braderie organisée par les commerçant de Figeac Cœur de Vie et un grand vide-greniers organisé par le comité des fête de Figeac ! Trois jours, deux évènements, la ville en ébullition ! .
centre ville de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 14 05 38 12 figeac.cdf@gmail.com
English :
For the first time, Figeac C?ur de Vie and the Comite Des Fêtes Figeac are joining forces to bring you an event in the heart of Figeac! A huge garage sale organized by Figeac C?ur de Vie retailers and a huge garage sale organized by the Figeac Festival Committee! Three days, two events, the town’s on fire!
German :
Zum ersten Mal haben sich Figeac C?ur de Vie und das Comite Des Fêtes Figeac zusammengetan, um Ihnen eine Veranstaltung im Herzen von Figeac anzubieten! Ein großer Ausverkauf, der von den Händlern von Figeac C?ur de Vie organisiert wird, und ein großer Flohmarkt, der vom Festkomitee Figeac organisiert wird! Drei Tage, zwei Veranstaltungen, die Stadt in Aufruhr!
Italiano :
Per la prima volta, Figeac C?ur de Vie e il Comite Des Fêtes Figeac uniscono le forze per offrirvi un evento nel cuore di Figeac! Un grande mercato delle pulci organizzato dai commercianti di Figeac C?ur de Vie e un grande mercatino dell’usato organizzato dal Comitato delle Feste di Figeac! Tre giorni, due eventi, la città si infiamma!
Espanol :
Por primera vez, Figeac Cœur de Vie y el Comite Des Fêtes Figeac unen sus fuerzas para ofrecerle un acontecimiento en pleno centro de Figeac Un gran mercadillo organizado por los comerciantes de Figeac Cœur de Vie y una gran venta de garaje organizada por el Comité de Fiestas de Figeac Tres días, dos acontecimientos, ¡la ciudad está que arde!
L’événement Braderie et vide-greniers à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Figeac