Braderie familles rurales Automne Hiver Saint-Sever

lundi 6 octobre 2025.

Braderie familles rurales Automne Hiver

Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever Landes

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-13

2025-10-06

Vêtements automne- hiver, puériculture, vaisselle, linge de maison, etc…. 25 articles maximum

Dépôt réservé aux adhérents de l’association (adhésion possible sur place) lundi et mardi . Vente à tout public mercredi, 10h-18h jeudi et vendredi 10h-12h et 14h-18h samedi 9h-13h.

Vêtements automne- hiver, puériculture, vaisselle, linge de maison, petite brocante, etc…. 25 articles maximum

Dépôt réservé aux adhérents de l’association (adhésion possible sur place): lundi 12, 14h-18h30 et mardi 13, 10h-18h.

Vente à tout public mercredi 14, 10h-18h jeudi et vendredi de 10h-12h et 14h-18h samedi 17, 9h-13h. .

Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 65 famillesrurales40500@orange.fr

English : Braderie familles rurales Automne Hiver

Autumn-winter clothing, childcare, crockery, household linen, etc…. 25 items maximum

Deposit reserved for association members (membership possible on site): Mondays and Tuesdays. Open to the public: Wednesday, 10am-6pm Thursday and Friday 10am-12pm and 2pm-6pm Saturday 9am-1pm.

German : Braderie familles rurales Automne Hiver

Herbst- und Winterkleidung, Kinderpflege, Geschirr, Haushaltswäsche, etc….. maximal 25 Artikel

Depot nur für Vereinsmitglieder (Beitritt vor Ort möglich): Montag und Dienstag . Verkauf an alle: Mittwoch, 10h-18h Donnerstag und Freitag 10h-12h und 14h-18h Samstag 9h-13h.

Italiano :

Abbigliamento autunno-inverno, articoli per l’infanzia, stoviglie, biancheria per la casa, ecc…. 25 articoli al massimo

Deposito riservato ai membri dell’associazione (iscrizione possibile sul posto): lunedì e martedì. Apertura al pubblico: mercoledì, 10.00-18.00 giovedì e venerdì 10.00-12.00 e 14.00-18.00 sabato 9.00-13.00.

Espanol : Braderie familles rurales Automne Hiver

Ropa de otoño-invierno, puericultura, vajilla, ropa de hogar, etc…. 25 artículos máximo

Depósito reservado a los miembros de la asociación (afiliación posible in situ): lunes y martes . Abierto al público: miércoles de 10.00 a 18.00 h jueves y viernes de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h sábado de 9.00 a 13.00 h.

L’événement Braderie familles rurales Automne Hiver Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse