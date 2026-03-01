Braderie Ferrières-en-Gâtinais
Braderie Ferrières-en-Gâtinais samedi 21 mars 2026.
Braderie
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Braderie
Dénichez de belles affaires à la braderie du Secours Catholique à Ferrières au Mod’Amitiés. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS