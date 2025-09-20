Braderie festive Redon
Braderie festive Redon samedi 20 septembre 2025.
Braderie festive
La roche du Theil Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Grande braderie festive à la Roche du Theil Tables, chaises, armoires, fauteuils, commodes, livres, vaisselle, mobilier..
Avec des animations
Visite du potager Bio découverte des ruches de la Roche, visites guidée du parc… .
La roche du Theil Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 11 46
