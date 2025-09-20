Braderie festive Redon

Braderie festive Redon samedi 20 septembre 2025.

Braderie festive

La roche du Theil Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Grande braderie festive à la Roche du Theil Tables, chaises, armoires, fauteuils, commodes, livres, vaisselle, mobilier..

Avec des animations

Visite du potager Bio découverte des ruches de la Roche, visites guidée du parc… .

La roche du Theil Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 11 46

