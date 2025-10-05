Braderie Fiesta Place de la halle (face à la Mairie) Ronchin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T09:30 – 2025-10-05T17:00

Fin : 2025-10-05T09:30 – 2025-10-05T17:00

Au programme durant cette braderie :

À partir de 9h30, « Les machines sonores » et « Mise en plis de rêves » par Métalu A Chahuter.

À 14h30, déambulation par l’école de musique dans le cadre du projet Musiques Fiesta, batucada, restitution du projet « Karnavalo » avec le Centre social La maison du Grand Cerf, et le Cirque du bout du monde.

À 16h : Spectacle BMX « Au crépuscule » par la Cie 3.6 / 3.4.

Place de la halle (face à la Mairie) Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Journée Fiesta à Ronchin dans le cadre de la braderie ! lille3000 fiesta

Au crépuscule – Amandine Guyo