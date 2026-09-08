Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle Salle de L’Oratoire La Rochelle
mercredi 4 novembre 2026 · Salle de L'Oratoire · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle
Salle de L’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:00:00
fin : 2026-11-05 18:00:00
Date(s) :
2026-11-04
BRADERIE SOLIDAIRE GÉANTE – 3ème édition
4 et 5 novembre 2026 à la salle de l’Oratoire – La Rochelle
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Salle de L’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 52 82 contact@spf17.org
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English :
GIANT CHARITY SALE? 3rd Edition
November 4 and 5, 2026, at the Salle de l’Oratoire in La Rochelle
L’événement Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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