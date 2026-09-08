Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle Salle de L’Oratoire La Rochelle

mercredi 4 novembre 2026 · Salle de L'Oratoire · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle

Salle de L’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-05 18:00:00

Date(s) :

2026-11-04

BRADERIE SOLIDAIRE GÉANTE – 3ème édition

4 et 5 novembre 2026 à la salle de l’Oratoire – La Rochelle

.

Salle de L’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 52 82 contact@spf17.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GIANT CHARITY SALE? 3rd Edition

November 4 and 5, 2026, at the Salle de l’Oratoire in La Rochelle

L’événement Braderie géante du Secours populaire de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle