Braderie : Grande fête autour du livre, de l’écriture et du vivre ensemble Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds

Braderie : Grande fête autour du livre, de l’écriture et du vivre ensemble Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Rémy Peyranne Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T18:00

Pour mettre le livre au cœur de la ville, la médiathèque est en fête ! Cette journée haute en couleurs s’ouvrira avec un spectacle gourmand autour du petit déjeuner, proposé par la compagnie Dérézo. Tout au long de l’événement, petits et grands pourront profiter d’une braderie de livres, des déambulations surprenantes de l’Ogre à manivelle incarné par David Torména, d’ateliers créatifs, ainsi que de moments d’échange et de partage autour du livre et du jeu… le tout en musique !

Médiathèque Rémy Peyranne 4 grande rue 31620 Castelnau D’estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 05 36 https://mediatheque.castelnau-estretefonds.fr/ Nouvelle médiathèque créée il y a 4 ans, la médiathèque de Castelnau d’Estrétefonds, portant le nom d’un artiste local. Parking à proximité, accès PMR

Mairie de Castelnau d’Estrétefonds