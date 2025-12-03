Braderie Boutique solidaire Hasparren
Braderie Boutique solidaire Hasparren mercredi 3 décembre 2025.
Braderie
Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques
2025-12-03
Vêtements femmes, hommes, Enfants
Petite brocante
Puériculture.
Remise de 80% sur les jeux et les livres. .
Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 20
