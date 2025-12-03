Braderie Boutique solidaire Hasparren

Braderie

Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-03

Vêtements femmes, hommes, Enfants

Petite brocante

Puériculture.

Remise de 80% sur les jeux et les livres. .

Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 20

