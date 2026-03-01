Braderie Boutique solidaire Hasparren

Braderie

Boutique solidaire 13 rue Francis Jamme Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:15:00

fin : 2026-03-25 12:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Vente de vêtements pour femmes, hommes et enfants

Petite brocante

Puériculture .

Boutique solidaire 13 rue Francis Jamme Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Braderie

L’événement Braderie Hasparren a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque