Braderie Boutique solidaire Hasparren
Braderie Boutique solidaire Hasparren mercredi 25 mars 2026.
Braderie
Boutique solidaire 13 rue Francis Jamme Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 09:15:00
fin : 2026-03-25 12:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Vente de vêtements pour femmes, hommes et enfants
Petite brocante
Puériculture .
Boutique solidaire 13 rue Francis Jamme Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Braderie
L’événement Braderie Hasparren a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque