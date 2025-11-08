Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Hiver 2025 Bourganeuf

Braderie Hiver 2025 Bourganeuf samedi 8 novembre 2025.

Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf

Début : 2025-11-08
Le Centre CAVL AGORA organise sa braderied’hiver 2025.
Vous trouverez: Vêtements d’adultes et enfants, jouets, matériel de puériculture, …
et aussi: des animations, des surprises, des gourmandises!
Restauration sur place
Sur inscription   .

Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  m.martin@cavl-agora.asso.fr

