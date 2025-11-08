Braderie Hiver 2025 Bourganeuf

Braderie Hiver 2025

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le Centre CAVL AGORA organise sa braderied’hiver 2025.

Vous trouverez: Vêtements d’adultes et enfants, jouets, matériel de puériculture, …

et aussi: des animations, des surprises, des gourmandises!

Restauration sur place

Sur inscription .

Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 m.martin@cavl-agora.asso.fr

