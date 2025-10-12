Braderie jouets Besson
Braderie jouets Besson dimanche 12 octobre 2025.
Braderie jouets
Salle des trois vallées Besson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Braderie de jouets organisée par l’Amicale laïque.
.
Salle des trois vallées Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 57 02 15
English :
Toy fair organized by the Amicale laïque.
German :
Von der Amicale laïque organisierter Spielzeugbasar.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dall’Amicale laïque.
Espanol :
Feria del juguete organizada por la Amicale laïque.
L’événement Braderie jouets Besson a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région