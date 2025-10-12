Braderie jouets Besson

Braderie jouets Besson dimanche 12 octobre 2025.

Braderie jouets

Salle des trois vallées Besson Allier

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Braderie de jouets organisée par l’Amicale laïque.

Salle des trois vallées Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 57 02 15

English :

Toy fair organized by the Amicale laïque.

German :

Von der Amicale laïque organisierter Spielzeugbasar.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’Amicale laïque.

Espanol :

Feria del juguete organizada por la Amicale laïque.

