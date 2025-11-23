Braderie jouets Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne

Braderie jouets Montauban de Bretagne

Centre Victor Hugo Montauban-de-Bretagne

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

L’association Familles Rurales organise une braderie jouets. Une trentaine d’exposants présenteront leurs jouets à vendre de tous âges.

Entrée gratuite.

Sur place crêperie, gâteaux, café…

Inscription en ligne pour les bradeurs https://www.famillesrurales.org/pays-de-montauban-de-bretagne/26/braderie-jouets .

Centre Victor Hugo Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

