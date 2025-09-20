BRADERIE Lahage

BRADERIE Lahage samedi 20 septembre 2025.

CENTRE VILLAGE Lahage Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20

2025-09-20

VETEMENTS LIVRES, CD,DVD BUVETTE
Organisé par le Foyer Saint Médard de LAHAGE   .

CENTRE VILLAGE Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 06 00 

English :

CLOTHES BOOKS, CD,DVD REFRESHMENT BAR

German :

KLEIDUNG BÜCHER, CD,DVD KAFFEEBUDE

Italiano :

ABBIGLIAMENTO LIBRI, CD, DVD BAR PER IL RISTORO

Espanol :

ROPA LIBROS, CD,DVD BAR DE REFRESCOS

