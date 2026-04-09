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BRADERIE Lahage

BRADERIE Lahage

BRADERIE Lahage samedi 2 mai 2026.

Adresse : CENTRE VILLAGE

Ville : 31370 Lahage

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lahage

BRADERIE

CENTRE VILLAGE Lahage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Vêtements
Livres
CD DVD
Objets déco
Braderie   .

CENTRE VILLAGE Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 06 00 

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English :

Clothing
Books
CD DVD
Decorative items

L’événement BRADERIE Lahage a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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