Informations pratiques

Le Portel

Braderie Le Portel Quartier Brossolette

Rue Pierre Brossolette Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Organisée par l’association Hippocampe portelois

Rues Pierre Brossolette et des mineurs

Uniquement pour les particuliers

Tarifs 5 € l’inscription et 10 € les 3 mètres

Inscriptions pour les riverains le vendredi 329 oût de 18h00 à 20h00 au Mont de Couppes et pour les extérieurs le vendredi 05 Septembre de 18h00 à 20h00 au Mont de Couppes .

Rue Pierre Brossolette Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 55 36 71

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English :

L’événement Braderie Le Portel Quartier Brossolette Le Portel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale