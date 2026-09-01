Braderie Le Portel Quartier Brossolette Le Portel
dimanche 13 septembre 2026 · Le Portel
Informations pratiques
Le Portel
Braderie Le Portel Quartier Brossolette
Rue Pierre Brossolette Le Portel Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Organisée par l’association Hippocampe portelois
Rues Pierre Brossolette et des mineurs
Uniquement pour les particuliers
Tarifs 5 € l’inscription et 10 € les 3 mètres
Inscriptions pour les riverains le vendredi 329 oût de 18h00 à 20h00 au Mont de Couppes et pour les extérieurs le vendredi 05 Septembre de 18h00 à 20h00 au Mont de Couppes .
Rue Pierre Brossolette Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 55 36 71
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English :
L’événement Braderie Le Portel Quartier Brossolette Le Portel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale