Braderie Leyritz-Moncassin

Braderie Leyritz-Moncassin dimanche 14 septembre 2025.

Braderie

Église St Pierre Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Braderie (décorations, vaisselle, lustres, meubles) et vente d’objets customisés au profit de l’association « Les amis de Saint Pierre » qui œuvre pour la restauration de l’église et de son site. .

Église St Pierre Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94 les.amis.de.saint.pierre.47700@gmail.com

