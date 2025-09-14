Braderie Leyritz-Moncassin
Braderie Leyritz-Moncassin dimanche 14 septembre 2025.
Braderie
Église St Pierre Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Braderie (décorations, vaisselle, lustres, meubles) et vente d’objets customisés au profit de l’association « Les amis de Saint Pierre » qui œuvre pour la restauration de l’église et de son site. .
Église St Pierre Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94 les.amis.de.saint.pierre.47700@gmail.com
