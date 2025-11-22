braderie livres-disques Quartier des Rêpes Vesoul
braderie livres-disques Quartier des Rêpes Vesoul samedi 22 novembre 2025.
braderie livres-disques
Quartier des Rêpes 2 Rue René Pataille Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Grande braderie de livres disques dvds
Au Secours populaire de Vesoul .
Quartier des Rêpes 2 Rue René Pataille Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 76 17 anim.spf70@orange.fr
English : braderie livres-disques
German : braderie livres-disques
Italiano :
Espanol :
L’événement braderie livres-disques Vesoul a été mis à jour le 2025-10-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL