Braderie livres Médiathèque Mespaul
Braderie livres Médiathèque Mespaul vendredi 17 octobre 2025.
Braderie livres
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul
Début : 2025-10-17 09:30:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-17 2025-10-18
Romans, BD, adultes et jeunesse …
Venez profiter de documents à petits prix ! .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
