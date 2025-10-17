Braderie livres Médiathèque Mespaul

Braderie livres Médiathèque Mespaul vendredi 17 octobre 2025.

Braderie livres

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 09:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Romans, BD, adultes et jeunesse …

Venez profiter de documents à petits prix ! .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie livres Mespaul a été mis à jour le 2025-09-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX