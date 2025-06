Braderie LOURDES Lourdes 1 août 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Braderie LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

2025-08-01

Le comité d’animation du commerce lourdais vous invite les vendredi 1er et samedi 2 août pour une grande braderie de 10h à 19h !

Rendez-vous dans les rues du centre-ville de Lourdes pour flâner et compléter votre dressing à prix réduits.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Centre-ville de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cacl.lourdes@gmail.com

English :

On Friday August 1 and Saturday August 2, the Comité d’animation du commerce lourdais invites you to a huge garage sale from 10am to 7pm!

Take to the streets of downtown Lourdes to browse and add to your wardrobe at reduced prices.

For further information, please contact us.

German :

Das Comité d’animation du commerce lourdais lädt Sie am Freitag, den 1. und Samstag, den 2. August zu einem großen Ausverkauf von 10 bis 19 Uhr ein!

Treffen Sie sich in den Straßen der Innenstadt von Lourdes, um zu bummeln und Ihre Garderobe zu reduzierten Preisen zu ergänzen.

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Venerdì 1 e sabato 2 agosto, il Comité d’animation du commerce lourdais vi invita a una grande vendita di garage dalle 10 alle 19!

Percorrete le strade del centro di Lourdes per curiosare e arricchire il vostro guardaroba a prezzi ridotti.

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

El viernes 1 y el sábado 2 de agosto, el Comité d’animation du commerce lourdais le invita a una gran venta de garaje de 10.00 a 19.00 horas

Venga a pasear por las calles del centro de Lourdes para completar su guardarropa a precios reducidos.

Para más información

