Braderie Temple Lunéville

Braderie Temple Lunéville samedi 8 novembre 2025.

Braderie

Temple 4 rue Charles Vue Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Organisée par l’Entraide Protestante

Au Temple de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Entrée libre.Tout public

0 .

Temple 4 rue Charles Vue Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 02 34

English :

Organized by Entraide Protestante

At the Temple from 9am to 12pm and 1:30pm to 4:30pm. Free admission.

German :

Organisiert von der Protestantischen Selbsthilfe

Im Tempel von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr. Freier Eintritt.

Italiano :

Organizzato da Entraide Protestante

Al Tempio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30. Ingresso libero.

Espanol :

Organizado por Entraide Protestante

En el Templo, de 9.00 a 12.00 y de 13.30 a 16.30 horas. Entrada gratuita.

L’événement Braderie Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS