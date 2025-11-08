Braderie Temple Lunéville
Braderie Temple Lunéville samedi 8 novembre 2025.
Braderie
Temple 4 rue Charles Vue Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Organisée par l’Entraide Protestante
Au Temple de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Entrée libre.Tout public
0 .
Temple 4 rue Charles Vue Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 02 34
English :
Organized by Entraide Protestante
At the Temple from 9am to 12pm and 1:30pm to 4:30pm. Free admission.
German :
Organisiert von der Protestantischen Selbsthilfe
Im Tempel von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr. Freier Eintritt.
Italiano :
Organizzato da Entraide Protestante
Al Tempio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30. Ingresso libero.
Espanol :
Organizado por Entraide Protestante
En el Templo, de 9.00 a 12.00 y de 13.30 a 16.30 horas. Entrada gratuita.
L’événement Braderie Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS