Braderie Secours populaire Salle polyvalente Lurcy-Lévis

Secours populaire Salle polyvalente Rue Edouard Vaillant Lurcy-Lévis Allier
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11 16:00:00
2025-11-11
Grande braderie par l’antenne du secours populaire à Lurcy Lévis.
Secours populaire Salle polyvalente Rue Edouard Vaillant Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 46 71 59
English :
Big sale by the secours populaire branch in Lurcy Lévis.
German :
Großer Ausverkauf durch die Antenne der Volkshilfe in Lurcy Lévis.
Italiano :
Grande vendita da parte della filiale del secours populaire di Lurcy Lévis.
Espanol :
Gran venta de la sucursal de secours populaire de Lurcy Lévis.
