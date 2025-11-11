Braderie Secours populaire Salle polyvalente Lurcy-Lévis

Braderie Secours populaire Salle polyvalente Lurcy-Lévis mardi 11 novembre 2025.

Braderie

Secours populaire Salle polyvalente Rue Edouard Vaillant Lurcy-Lévis Allier

Début : 2025-11-11 09:00:00

fin : 2025-11-11 16:00:00

2025-11-11

Grande braderie par l’antenne du secours populaire à Lurcy Lévis.

Secours populaire Salle polyvalente Rue Edouard Vaillant Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 46 71 59

English :

Big sale by the secours populaire branch in Lurcy Lévis.

German :

Großer Ausverkauf durch die Antenne der Volkshilfe in Lurcy Lévis.

Italiano :

Grande vendita da parte della filiale del secours populaire di Lurcy Lévis.

Espanol :

Gran venta de la sucursal de secours populaire de Lurcy Lévis.

