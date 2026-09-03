UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marsac

Braderie Marsac

samedi 3 octobre 2026 · Marsac

Braderie Marsac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
23210 Marsac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Marsac

Braderie

Salle Polyvalente Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une braderie (livres, jouets, bibelots etc),
Petite restauration sur place,
Tombola au profit d’Octobre Rose ou tous les tickets sont gagnants.
Gratuit.   .

Salle Polyvalente Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie

L’événement Braderie Marsac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse