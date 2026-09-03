AGENDA · Marsac
Braderie Marsac
samedi 3 octobre 2026 · Marsac
Informations pratiques
Marsac
Braderie
Salle Polyvalente Marsac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une braderie (livres, jouets, bibelots etc),
Petite restauration sur place,
Tombola au profit d’Octobre Rose ou tous les tickets sont gagnants.
Gratuit. .
Salle Polyvalente Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81
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English : Braderie
L’événement Braderie Marsac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse