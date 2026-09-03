Informations pratiques

Marsac

Braderie

Salle Polyvalente Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une braderie (livres, jouets, bibelots etc),

Petite restauration sur place,

Tombola au profit d’Octobre Rose ou tous les tickets sont gagnants.

Gratuit. .

Salle Polyvalente Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81

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English : Braderie

L’événement Braderie Marsac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse