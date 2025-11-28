Braderie Matfer ZI Les Réhardières Longny les Villages

Braderie Matfer

ZI Les Réhardières LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

La Braderie Matfer est de retour, vous y trouverez batterie de cuisine, arts de la table, matériel pâtisserie, ustensiles…

15 ans prix anniversaire.

Le matériel des chefs à des prix incroyables ! .

ZI Les Réhardières LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 85 38 02

English : Braderie Matfer

