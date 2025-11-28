Braderie Matfer ZI Les Réhardières Longny les Villages
Braderie Matfer ZI Les Réhardières Longny les Villages vendredi 28 novembre 2025.
Braderie Matfer
ZI Les Réhardières LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
La Braderie Matfer est de retour, vous y trouverez batterie de cuisine, arts de la table, matériel pâtisserie, ustensiles…
15 ans prix anniversaire.
Le matériel des chefs à des prix incroyables ! .
ZI Les Réhardières LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 85 38 02
English : Braderie Matfer
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie Matfer Longny les Villages a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche