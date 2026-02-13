Braderie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Braderie Samedi 28 mars, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Samedi 28 mars – 10h-18h en continu
Des romans, CD, BD, mangas, livres de voyage, histoire, art, ainsi que des revues… Il y en aura pour tous les goûts !
Les documents vous seront proposés à 2 € l’unité, 5 € le lot.
Infos pratiques : pas de paiement par carte bancaire.
Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
L’occasion de remplir sa bibliothèque sans se ruiner.