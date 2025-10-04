Braderie Médiathèque municipale de Paimpol Paimpol

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Après une première édition en 2022, la médithèque municipale de Paimpol propose une nouvelle braderie organisée à l’occasion du week end Biblis en Folie !

La médiathèque proposera donc à la vente les documents adultes et jeunesse issus du désherbage de ses collections courantes (romans, BD, albums, CD, documentaires, livres audios, etc. SAUF les DVD pour une raison légale).

Le prix fixé pour chaque document est de 1€/pièce.

Ouvert à toutes et tous dans la limite de l’espace disponible (20 personnes à la fois maximum).

Médiathèque municipale de Paimpol 22500 Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne 0296220102 http://mediatheque.ville-paimpol.fr

Biblis en folie 2025