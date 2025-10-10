Braderie Méli-Mélo Salle Beaubourg Espace Mont Gerbassou Ambazac
Salle Beaubourg Espace Mont Gerbassou 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
2025-10-10
Venez faire de belles affaires tout en soutenant l’insertion professionnelle (chantier insertion TRAMPLIN) ! Au programme vêtements d’occasion pour toute la famille et linge de maison. Organisé dans le cadre du dispositif IAE (Insertion par l’Activité Économique). Une démarche solidaire et écoresponsable ! Faites circuler l’info et venez nombreux ! Acheter d’occasion, c’est bon pour la planète… et pour le porte-monnaie ! .
Salle Beaubourg Espace Mont Gerbassou 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 10 11 delphine.bessonies@centre-animation87.fr
