Braderie Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Braderie Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin jeudi 4 septembre 2025.

Braderie

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 09:30:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06

« Plus nous vendons, plus nous aidons. » Les recettes de la braderie seront reversées à différents CCAS et actions solidaires telles que l’Ehpad de Gisors, l’Hostréa et bien d’autres.

Les vêtements vendus ont été triés avec soin et se vendent à petits prix.

Le samedi 1er septembre tout passe à moins 50 %.

« Plus nous vendons, plus nous aidons. » Les recettes de la braderie seront reversées à différents CCAS et actions solidaires telles que l’Ehpad de Gisors, l’Hostréa et bien d’autres.

Les vêtements vendus ont été triés avec soin et se vendent à petits prix.

Le samedi 1er septembre tout passe à moins 50 %. .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com

English : Braderie

« The more we sell, the more we help Proceeds from the braderie will be donated to various CCAS and solidarity actions such as Ehpad de Gisors, Hostréa and many others.

The clothes sold have been carefully sorted and are sold at low prices.

On Saturday, September 1, everything will be 50% off.

German :

« Je mehr wir verkaufen, desto mehr helfen wir » Die Einnahmen des Flohmarkts gehen an verschiedene CCAS und solidarische Aktionen wie das Ehpad in Gisors, die Hostréa und viele andere.

Die verkauften Kleidungsstücke wurden sorgfältig sortiert und werden zu kleinen Preisen verkauft.

Am Samstag, den 1. September geht alles auf minus 50 %.

Italiano :

« Più vendiamo, più aiutiamo » Il ricavato del mercatino delle pulci sarà devoluto a varie iniziative della CCAS e di solidarietà, come l’Ehpad di Gisors, Hostréa e molte altre.

Gli abiti in vendita sono stati accuratamente selezionati e vengono venduti a prezzi bassi.

Sabato 1° settembre, tutto sarà scontato del 50%.

Espanol :

cuanto más vendamos, más ayudaremos » La recaudación del mercadillo se donará a diversas iniciativas solidarias y de la CCAS, como el Ehpad de Gisors, Hostréa y muchas otras.

La ropa en venta ha sido cuidadosamente clasificada y se vende a precios bajos.

El sábado 1 de septiembre, todo tendrá un 50% de descuento.

L’événement Braderie Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-07-23 par Vexin Normand Tourisme