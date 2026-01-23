Braderie Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Braderie Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin mardi 17 février 2026.
Braderie
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 09:30:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19
Les recettes de la braderie seront reversées à différents CCAS et actions solidaires telles que l’Ehpad de Gisors, l’Hostréa et bien d’autres.
Les vêtements vendus ont été triés avec soin et sont à petits prix.
Tous les articles sont à -50% le jeudi. .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie
L’événement Braderie Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-01-23 par Vexin Normand Tourisme