Braderie Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Braderie

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Les recettes de la braderie seront reversées à différents CCAS et actions solidaires telles que l’Ehpad de Gisors, l’Hostréa et bien d’autres.

Les vêtements vendus ont été triés avec soin et sont à petits prix.

Tous les articles sont à -50% le jeudi. .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie

