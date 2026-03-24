Braderie Olemps
Braderie Olemps dimanche 19 avril 2026.
Braderie
90 rue de la 7/77 Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Une table
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’APEL de l’école des Grillons vous propose une braderie le dimanche 19 avril de 9h à 18h à la Halle des Sports d’Olemps.
Venez vider vos placards de jouets, puéricultures, déco et vêtements enfants de 0/16 ans. Buvette sur place.
1 table (1m80) = 8 €
1 banc = 1 €
stand de 2m50 environ
Réservation par mail grillons.apel@gmail.com 8 .
90 rue de la 7/77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie grillons.apel@gmail.com
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English :
The APEL of the Grillons school will be holding a garage sale on Sunday April 19 from 9am to 6pm at the Halle des Sports in Olemps.
L’événement Braderie Olemps a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)