BRADERIE PAR LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS Frontignan mercredi 1 octobre 2025.

Rue de la Raffinerie Frontignan Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-02

2025-10-01

Le Secours populaire organise sa grande braderie à Frontignan la Peyrade ! Profitez-en pour aller chiner quelques affaires à prix accessibles.

Rue de la Raffinerie Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

English :

Secours populaire is organizing its big garage sale in Frontignan la Peyrade! Take advantage of the opportunity to find bargains at affordable prices.

German :

Die Secours populaire organisiert ihren großen Ausverkauf in Frontignan la Peyrade! Nutzen Sie die Gelegenheit, um nach einigen Schnäppchen zu erschwinglichen Preisen zu stöbern.

Italiano :

Il Secours Populaire organizza il suo grande mercato delle pulci a Frontignan la Peyrade! Approfittate dell’opportunità di trovare occasioni a prezzi convenienti.

Espanol :

¡Secours Populaire organiza su gran mercadillo en Frontignan la Peyrade! Aproveche la ocasión para encontrar gangas a precios asequibles.

