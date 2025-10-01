BRADERIE PAR LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS Frontignan
Rue de la Raffinerie Frontignan Hérault
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-02
2025-10-01
Le Secours populaire organise sa grande braderie à Frontignan la Peyrade ! Profitez-en pour aller chiner quelques affaires à prix accessibles.
Rue de la Raffinerie Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00
English :
Secours populaire is organizing its big garage sale in Frontignan la Peyrade! Take advantage of the opportunity to find bargains at affordable prices.
German :
Die Secours populaire organisiert ihren großen Ausverkauf in Frontignan la Peyrade! Nutzen Sie die Gelegenheit, um nach einigen Schnäppchen zu erschwinglichen Preisen zu stöbern.
Italiano :
Il Secours Populaire organizza il suo grande mercato delle pulci a Frontignan la Peyrade! Approfittate dell’opportunità di trovare occasioni a prezzi convenienti.
Espanol :
¡Secours Populaire organiza su gran mercadillo en Frontignan la Peyrade! Aproveche la ocasión para encontrar gangas a precios asequibles.
