Braderie Petite enfance Calmont
Braderie Petite enfance Calmont dimanche 9 novembre 2025.
Braderie Petite enfance
Ceignac Calmont Aveyron
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Organisé par l’APEL de l’école Marie-Emilie
Braderie de divers articles, de 0 à 16 ans
Buvette et gâteaux sur place
Réservation obligatoire pour les exposants .
Ceignac Calmont 12450 Aveyron Occitanie apel.marieemilie@gmail.com
English :
Organized by the APEL of the Marie-Emilie school
German :
Organisiert von der APEL der Schule Marie-Emilie
Italiano :
Organizzata dall’APEL della scuola Marie-Emilie
Espanol :
Organizado por la APEL de la escuela Marie-Emilie
L’événement Braderie Petite enfance Calmont a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)