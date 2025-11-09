Braderie Petite enfance Calmont

Braderie Petite enfance Calmont dimanche 9 novembre 2025.

Braderie Petite enfance

Ceignac Calmont Aveyron

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Organisé par l’APEL de l’école Marie-Emilie

Braderie de divers articles, de 0 à 16 ans

Buvette et gâteaux sur place

Réservation obligatoire pour les exposants .

Ceignac Calmont 12450 Aveyron Occitanie apel.marieemilie@gmail.com

English :

Organized by the APEL of the Marie-Emilie school

German :

Organisiert von der APEL der Schule Marie-Emilie

Italiano :

Organizzata dall’APEL della scuola Marie-Emilie

Espanol :

Organizado por la APEL de la escuela Marie-Emilie

