Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps
Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps dimanche 14 septembre 2025.
8 Place de la fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Le stand avec une table
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Organisée par l »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.
2ème édition de la Braderie Petite Enfance !
Restauration et Buvette sur place. 6 .
8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie braderie.apeolemps@gmail.com
English :
Organized by the Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.
German :
Organisiert von der »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière ».
Italiano :
Organizzato dall’Associazione dei genitori di Elèves Olemps Pierre Loubière.
Espanol :
Organizado por la Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.
L’événement Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)