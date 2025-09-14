Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps

Braderie Petite Enfance vide ta chambre

Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps dimanche 14 septembre 2025.

Braderie Petite Enfance vide ta chambre

8 Place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Le stand avec une table

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Organisée par l »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.
2ème édition de la Braderie Petite Enfance !
Restauration et Buvette sur place. 6  .

8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie   braderie.apeolemps@gmail.com

English :

Organized by the Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.

German :

Organisiert von der  »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière ».

Italiano :

Organizzato dall’Associazione dei genitori di Elèves Olemps Pierre Loubière.

Espanol :

Organizado por la Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.

L’événement Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)