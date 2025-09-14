Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps

Braderie Petite Enfance vide ta chambre Olemps dimanche 14 septembre 2025.

Braderie Petite Enfance vide ta chambre

8 Place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Le stand avec une table

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Organisée par l »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.

2ème édition de la Braderie Petite Enfance !

Restauration et Buvette sur place. 6 .

8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie braderie.apeolemps@gmail.com

English :

Organized by the Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.

German :

Organisiert von der »Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière ».

Italiano :

Organizzato dall’Associazione dei genitori di Elèves Olemps Pierre Loubière.

Espanol :

Organizado por la Association des Parents d’Elèves Olemps Pierre Loubière.

