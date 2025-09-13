Braderie Ecole maternelle Joseph Rollo Pluvigner

Braderie Ecole maternelle Joseph Rollo Pluvigner samedi 13 septembre 2025.

Braderie

Ecole maternelle Joseph Rollo 5 Impasse Penn Prat Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Organisée par l’association Accueil Entraide et Solidarité.

Vêtements, chaussures, jouets, vaisselle, meubles…. .

Ecole maternelle Joseph Rollo 5 Impasse Penn Prat Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 72 25 71 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie Pluvigner a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon