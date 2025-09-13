Braderie Ecole maternelle Joseph Rollo Pluvigner
Braderie Ecole maternelle Joseph Rollo Pluvigner samedi 13 septembre 2025.
Braderie
Ecole maternelle Joseph Rollo 5 Impasse Penn Prat Pluvigner Morbihan
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 17:30:00
2025-09-13
Organisée par l’association Accueil Entraide et Solidarité.
Vêtements, chaussures, jouets, vaisselle, meubles…. .
Ecole maternelle Joseph Rollo 5 Impasse Penn Prat Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 72 25 71 57
