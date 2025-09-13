Parade et Marché de Noël Grande Rue Poligny

Parade et Marché de Noël

Grande Rue Centre-ville Poligny Jura

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Programme des animations & passages de la parade

> 14h45 1er passage de la parade.

Départ Grande Rue. Passage à l’église des Jacobins.

> 15h: spectacle pour enfants

> 15h45 2e passage de la parade.

Départ Cour de l’ancienne mairie. Direction la Collégiale. Pause avec descente du Père Noël. Reprise de la parade vers 16h15

Arrivée au pôle photo avec le Père Noël (Église des Jacobins)

> 17h: 3e passage

> 18h 4e passage

> 19h 5e passage

> 20h 6e passage

Organisateur Association des commerçants et des artisans du comté de Grimont .

Grande Rue Centre-ville Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 85 21

