Braderie printemps/été Monein
Braderie printemps/été Monein mercredi 1 avril 2026.
Braderie printemps/été
Salle du Pont du Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez nombreux chiner de bonnes affaires pour fêter le printemps. .
Salle du Pont du Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie printemps/été
L’événement Braderie printemps/été Monein a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Coeur de Béarn