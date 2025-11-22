Braderie puériculture marché de Noël salle des fêtes Viersat

Braderie puériculture marché de Noël

Braderie puériculture marché de Noël salle des fêtes Viersat samedi 22 novembre 2025.

Braderie puériculture marché de Noël

salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Braderie puériculture et marché de Noel jouets, vêtements, matériel divers, artisans producteurs.
Buvette restauration   .

salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 78 22  APE.123ECOLES@HOTMAIL.COM

English : Braderie puériculture marché de Noël

German : Braderie puériculture marché de Noël

Italiano :

Espanol : Braderie puériculture marché de Noël

L’événement Braderie puériculture marché de Noël Viersat a été mis à jour le 2025-10-09 par Creuse Confluence Tourisme