Braderie puériculture marché de Noël salle des fêtes Viersat

Braderie puériculture marché de Noël

salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Braderie puériculture et marché de Noel jouets, vêtements, matériel divers, artisans producteurs.

Buvette restauration .

salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 78 22 APE.123ECOLES@HOTMAIL.COM

