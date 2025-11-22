Braderie puériculture marché de Noël salle des fêtes Viersat
Braderie puériculture marché de Noël salle des fêtes Viersat samedi 22 novembre 2025.
Braderie puériculture marché de Noël
salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat Creuse
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Braderie puériculture et marché de Noel jouets, vêtements, matériel divers, artisans producteurs.
Buvette restauration .
salle des fêtes 4 rue du tilleul Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 78 22 APE.123ECOLES@HOTMAIL.COM
English : Braderie puériculture marché de Noël
German : Braderie puériculture marché de Noël
Italiano :
Espanol : Braderie puériculture marché de Noël
L’événement Braderie puériculture marché de Noël Viersat a été mis à jour le 2025-10-09 par Creuse Confluence Tourisme