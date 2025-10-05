Braderie Puériculture Gymnase de l’école Jeanne d’Arc Plénée-Jugon
Braderie Puériculture
Gymnase de l’école Jeanne d’Arc 39 Rue du Capitaine de La Motte Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 15:00:00
Braderie puériculture, vêtements 0-16 ans, petite restauration sur place (boissons, gâteaux, sandwichs) , tables et chaises fournies.
Salle couverte. Organisée par l’APEL de l’école Jeanne d’Arc. .
Gymnase de l’école Jeanne d’Arc 39 Rue du Capitaine de La Motte Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 40 00 20
