Braderie Puériculture Salle des fêtes Pleslin-Trigavou
dimanche 5 octobre 2025
Braderie Puériculture
Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Vente de vêtements, jeux, jouets, accessoires puériculture de 0 à 16 ans.
Organisée par l’APE de l’école Charles Josselin de Trigavou .
Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 97 54 65
