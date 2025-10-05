Braderie Puériculture Salle des fêtes Pleslin-Trigavou

Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Vente de vêtements, jeux, jouets, accessoires puériculture de 0 à 16 ans.

Organisée par l’APE de l’école Charles Josselin de Trigavou .

Salle des fêtes 6 Place du Malava Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 97 54 65

