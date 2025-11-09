Braderie puériculture Saint-Samson-sur-Rance
Braderie puériculture Saint-Samson-sur-Rance dimanche 9 novembre 2025.
Braderie puériculture
Salle culturelle Saint-Samson-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
Braderie puériculture organisée par l’APE de Saint-Samson-sur-Rance
Buvette gâteaux crêpes .
Salle culturelle Saint-Samson-sur-Rance 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 30 99 00
